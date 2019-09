Caserta, offeso su Whatsapp per scarse doti calcistiche: va in campo e spara

Dopo una presunta offesa alle sue doti calcistiche, ricevuta in un gruppo Whatsapp , un 48enne già noto alle forze dell'ordine ha preso la pistola, si è recato al campo di calcetto dove stava giocando colui che lo avrebbe insultato, e ha tentato di vendicarsi facendo fuoco . L'episodio è accaduto a San Cipriano d'Aversa (Caserta) . L'aggressore, finito in carcere, non ha ferito il vero bersaglio, ma un'altra persona intervenuta a far da paciere.

Fermato per tentato omicidio - Il 48enne che ha sparato era già noto alle forze dell'ordine per reati comuni. E' stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe per tentato omicidio e nelle prossime ore il Gip del tribunale di Napoli Nord deciderà se confermare o meno il fermo. I militari hanno sequestrato anche l'arma usata dall'aggressore, una calibro 7.65 con matricola abrasa.



Un 40enne in prognosi riservata - A rimanere ferito non è stato colui che avrebbe offeso l'aggressore in chat, ma un 40enne, intervenuto per tentare di riportare la calma, che è stato colpito all'addome. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.