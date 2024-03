Carvico (Bergamo), bimbo di 4 anni cade dal terzo piano: salvo

L'incidente

Stando a quanto si apprende, il bambino vive con i genitori e i fratelli in un appartamento del terzo e ultimo piano di una palazzina di via Bernardi, non distante dal centro del paese, al momento dell'incidente si trovava in casa con la madre, mentre il padre si trovava fuori per lavoro. La famiglia è di origine senegalese, ma vive da anni a Carvico. Sull'accaduto stanno cercando di fare luce gli agenti della polizia locale del Monte Canto, un consorzio che raggruppa alcuni Comuni della zona. A dare l'allarme alla locale e al 112 è stato un volontario del servizio d'ordine del paese che si occupa di monitorare gli attraversamenti pedonali e che si è trovato a passare di lì, ha visto il piccolo a terra e ha subito dato l'allarme.