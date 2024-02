Cartelli stradali, il 40% di quelli italiani potrebbe essere fuori legge

A "Striscia la notizia" Max Laudadio si occupa di cartelli stradali e intervista Enrico Bonizzoli, esperto di sicurezza, che spiega come il 40% dei cartelli sulla rete stradale italiana sembrerebbe essere fuori legge: sbagliato, ridondante o inutile.

Leggi Anche Milano, la vita dei senzatetto nei pressi della stazione Centrale

Bonazzoli accompagna l'inviato del tg satirico in giro per la città di Milano, mostrandogli alcuni dei cartelli incriminati.

Aggiunge anche che una multa presa alla presenza degli stessi può essere contestata: "Possono comportare una distrazione, possono causare degli incidenti e in più, nel caso in cui uno dovesse essere sanzionato per uno di questi cartelli lo può contestare perché quel cartello, non essendo previsto dal codice della strada, non ha valenza giuridica".