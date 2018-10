Carrara, denuncia shock: lavoratori trattati come schiavi, frustati e seviziati

Ennesimo caso di caporalato in Italia: tre lavoratori pakistani venivano trattati come schiavi, frustati, minacciati di morte e seviziati con un coltello in una ditta nautica di Carrara. A denunciarlo l'avvocato Michela Poletti, che parla anche di stipendi pagati con bonifici ai tre stranieri: soldi che poi dovevano subito restituire in contanti al datore di lavoro. Gli stranieri sarebbero stati costretti a lavorare fino a 13 ore al giorno.