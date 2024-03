Carpi (Modena), colpita con un calcio da un cavallo: 13enne gravissima

Una tredicenne di Carpi (Modena) è gravissima dopo essere stata colpita dal calcio di un cavallo.

La ragazzina, ora ricoverata, si stava allenando in un centro ippico di San Martino in Rio, nella Bassa reggiana, quando l'animale le ha sferrato un fortissimo calcio. La tredicenne è ora ricoverata in Rianimazione all'ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata.