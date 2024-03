Carpi, artista accusato di blasfemia accoltellato al collo

Nella chiesa è stata anche trovata una parrucca. Andrea Saltini, dopo esser stato ferito, è stato trasportato in ospedale

L'artista Andrea Saltini è stato accoltellato al collo da uno sconosciuto, all'interno della chiesa di Sant'Ignazio di Carpi, in provincia di Modena, dove è in corso la mostra "Gratia Plena", proprio di Saltini, al centro di accese polemiche poiché ritenuta da alcuni blasfema.

Fotogallery - Milano, Gabriele Marchesi non sarà estradato in Ungheria

Scomparsa Edoardo Galli: le ultime immagini riprese dalle telecamere in Stazione Centrale a Milano

Fotogallery - Uova di cioccolato e colombe, irregolarità in 324 aziende

Tgcom24

Nella chiesa è stata anche trovata una parrucca. Saltini, dopo esser stato ferito, è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della Digos e la polizia scientifica. L'aggressore è fuggito.