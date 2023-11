Carovita, i prezzi delle città di Caserta e Torino a confronto: "Si spende circa il 10% in più al nord"

Dopo l'ultima proposta della Lega sull'adeguamento dei salari dei lavoratori al costo della vita, "Dritto e Rovescio" torna a parlare di carovita e lo fa prendendo in esame due città: Caserta e Torino. "A Caserta i costi sono più contenuti rispetto al nord - interviene una coppia - Per la colazione infatti ci vogliono circa 2,70 euro a persona" commentano mostrando lo scontrino del bar.

Tutt'altra situazione a Torino dove per una colazione, brioche e cappuccino, ci vogliono circa 3,90 euro a persona: "Le spese, dall'anno scorso a quest'anno, sono aumentate notevolmente e lo stipendio è sempre lo stesso" racconta una donna. Grandi differenze anche al mercato del pesce, in particolare le orate al sud vengono pagate 8 euro al kg, al nord circa 22 euro al kg. Le telecamere di "Dritto e Rovescio" documentano la spesa anche del parrucchiere, dove una piega viene pagata 10 euro a Caserta e 19 euro a Torino.

E una pizza al ristorante quanto costa? A Caserta 12 euro a persona per una margherita, a Torino quasi 19 euro a testa per la stessa.