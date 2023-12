Carovita, la storia di Alberto: "Faccio il Babbo Natale per arrotondare"

"Nel corso della mia vita, mi sono ritrovato in un momento di crisi e ho risposto a un’inserzione su un giornale. Ho iniziato così a fare il Babbo Natale in un centro commerciale". A "Dritto e Rovescio" parla Alberto, 75enne che, per far fronte al carovita e all'aumento dei prezzi, ha reinventato la propria esistenza.

L'idea gli è venuta dopo che molti bambini, direttamente o indirettamente, gli avevano fatto notare la sua somiglianza con il simbolo delle feste: "Al mare capitava spesso che i più piccoli - un po' per la pancetta, un po' per la barba - mi indicassero e chiedessero ai genitori se fossi o meno Babbo Natale".

L'uomo aggiunge i soldi alla bassa pensione che percepisce: "Questo lavoretto mi permette di fare qualche regalo in più, ma soprattutto mi toglie l'ansia delle tasse".