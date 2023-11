Carceri, "Nessuno tocchi Caino": "Positiva la riconferma di Elisabetta Zamparutti a componente del Cpt per conto dell'Italia"

"Mandato svolto in modo serio e a garanzia del rispetto dei diritti umani fondamentali nei luoghi di privazione della libertà personale dove sono maggiormente in pericolo"

L’associazione Nessuno tocchi Caino esprime soddisfazione per la riconferma, quasi all’unanimità, da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa di Elisabetta Zamparutti nel suo terzo mandato di componente il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) per conto dell’Italia.

"Vogliamo ringraziare anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha pienamente condiviso e sostenuto le valutazioni volte a dare continuità un mandato svolto in modo serio e a garanzia del rispetto dei diritti umani fondamentali nei luoghi di privazione della libertà personale dove sono maggiormente in pericolo. La durata del mandato di Elisabetta Zamparutti è la forma di un vissuto dedito ininterrottamente, per trent’anni, alla chiusura dei bracci della morte e a quell’opera laica di misericordia corporale del “visitare i carcerati” volta a far vivere la speranza nei luoghi dove questa è negata e a prevenire cosi la tortura e i trattamenti inumani e degradanti".