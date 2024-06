Carceri: 4 suicidi nel weekend, da gennaio sono 44 i detenuti che si sono tolti la vita

Per la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, si tratta di una "situazione insostenibile nel silenzio generale. Il disegno di legge Sicurezza proposto dalla destra non affronta minimamente il sovraffollamento anzi, tutta la legislazione del governo Meloni è tesa ad aggiungere reati, aggravare le pene fino al nuovo reato di rivolta penitenziaria. Il contrario di quello che serve. Per affrontare i gravi problemi di sovraffollamento servono interventi per alleggerire il peso sulle carceri come le misure alternative, non leggi securitarie o reparti di intervento specializzati".