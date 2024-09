Carceri, a 18 anni muore carbonizzato in cella a San Vittore

"C'è una grande tristezza per l'aumento delle morti in carcere, sia per suicidio sia per mancanza di cure adeguate, in un clima di indifferenza generale", dichiara il Garante dei detenuti di Milano, Francesco Maisto. "In un carcere che ha un sovraffollamento spaventoso come San Vittore, nonostante tutte le precauzioni, questi fatti purtroppo vanno messi in conto", commenta Maisto.