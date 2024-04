Carabinieri morti a Salerno, 31enne positiva ad alcol e cocaina alla guida dell'auto che ha provocato l'incidente

I test su alcol e droga

Secondo quanto scrive il quotidiano la Repubblica, la 31enne di Campagna, anche lei rimasta ferita assieme alla passeggera di 18 anni, è stata trasferita in ospedale ed è risultata positiva ai primi test sull'alcol e la cocaina che dovranno essere confermati da ulteriori esami.







I precendeti penali

La 31enne aveva precedenti: era da poco tornata in libertà dopo una condanna per traffico di droga. Già nota alla Procura e alle forze dell'ordine infatti nel 2019 fa era stata coinvolta in un traffico di droga, insieme ad altri familiari. Una rete criminale che li univa alla 'ndrangheta calabrese e che ha visto poi molte condanne, tra cui una a tre anni per lei.