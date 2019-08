Carabiniere ucciso, nel mirino del pm i turni di servizio della stazione Farnese

Chi c'era e cosa è accaduto in piazza Mastai, a Roma, poco prima della morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega ? La procura capitolina vuole far chiarezza sulla presenza dei militari in servizio quella notte e sul presunto blitz anti-droga che era in corso. Per questo i pm hanno deciso di acquisire i turni e le relazioni di servizio della stazione Farnese, dove era di stanza il sottoufficiale ucciso. Ciò fa presumere che ci siano dubbi sulla regolarità degli atti già in possesso. E la procura militare, dal canto suo, indaga sul perché Cerciello fosse disarmato. In vita avrebbe risposto di "mancata consegna".

Chi erano i militari in piazza?Tutto ruota intorno alle relazioni di servizio tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio, la notte della morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. I pm vogliono stabilire chi dei carabinieri della stazione Farnese fosse in servizio e se non ci siano state correzioni nelle annotazioni dei militari presenti sul luogo del delitto.



L'obiettivo è fare luce sulla dinamica dei fatti e sulla fase finale, quella della colluttazione culminata con l'accoltellamento del sottoufficiale. Finora è emerso che quattro carabinieri fuori servizio sono intervenuti per bloccare un'attività di spaccio in piazza Mastai. Due sono giunti in borghese a bordo di uno scooter nero.



Il pusher, identificato come Italo Pompei, a quel punto, non scappa ("Non sono uno spacciatore, non avevo niente e non mi hanno neanche perquisito, per questo ho pensato subito che non fosse in corso un'operazione antidroga", dirà poi a La Repubblica); fuggono, invece, Brugiatelli, il presunto intermediario tra clienti e spacciatori, e l'americano che stava trattando con loro.



Tra gli atti che saranno acquisiti dalla Procura di Roma anche i turni di presenza in servizio in caserma. L'obiettivo è certificare la presenza in turno di Cerciello dalla mezzanotte alle 6 del 26 luglio. Dall'ordinanza di custodia in carcere dei due americani, sembra che Varriale, il carabiniere che rimane ferito nella colluttazione e che cerca di soccorrere Cerciello dopo l'accoltellamento mortale, sia arrivato da solo a Trastevere all'1.19 e che successivamente sia stato raggiunto dal vicebrigadiere. Ma i carabinieri hanno sempre sostenuto che i due militari fossero insieme.