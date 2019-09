Carabiniere ucciso, i legali di Elder ritirano l'istanza di scarcerazione | Le accuse a Varriale: "Ha mentito"

I legali di Finnegan Lee Elder, il giovane americano arrestato per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, hanno ritirato la richiesta di scarcerazione. Lo ha detto l'avvocato del ragazzo, Renato Borzone. "Ci sono investigazioni in corso. Il quadro generale manca di elementi, che non consentono un completo esercizio della difesa". La dinamica dei fatti "finora è fondata su una persona che ha mentito", ha aggiunto in riferimento a Varriale, collega di Cerciello.