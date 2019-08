udienza a settembre 5 agosto 2019 16:39 Carabiniere ucciso, difesa Elder presenta istanza di scarcerazione al Riesame La richiesta segue quella di Gabriel Natale Hjorth. Lʼudienza probabilmente a settembre

I legali di Finnegan Lee Elder, il 19enne accusato dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, hanno presentato istanza di scarcerazione al Tribunale del Riesame di Roma. L'udienza potrebbe essere fissata a settembre, dopo la sospensione delle attività giudiziarie del mese di agosto. La difesa infatti non ha presentato istanza d'urgenza, probabilmente per avere più tempo per preparare il dibattimento.

Giovedì 1 agosto anche il legale di Gabriel Natale Hjorth, aveva presentato istanza di scarcerazione al Riesame. E' accusato di concorso in omicidio. In attesa dell'udienza i due ragazzi americani rimangono in carcere a Regina Coeli.

La linea difensiva del pool di avvocati italiani e statunitensi che assistono i due ragazzi proverà a dimostrare che gli accusati non sapessero che Cerciello Rega e il collega Andrea Varriale fossero dei carabinieri. Elder, reo confesso dell'omicidio, ha raccontato ai legali di essere stato vittima di un'aggressione da parte del vicebrigadiere.