Carabiniere ucciso a coltellate a Roma, la lettera di una bimba: grazie per ciò che fate, siete i miei supereroi

" Carissimi carabinieri , vi vorrei ringraziare per tutto ciò che fate, voi siete i miei supereroi ". Inizia così la lettera di una bambina recapitata sotto il Tricolore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, insieme a un mazzo di fiori, a Roma. A rendere pubblica la missiva l'Arma postando un messaggio via Twitter che ringrazia la giovane e tutte quelle persone che hanno mandato messaggi di vicinanza dopo la morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega .

"Voi, che adempite con fermezza e coraggio ai vostri doveri, che mettete la vita del prossimo prima della vostra. Avete un cuore nobile e puro, ormai raro", continua la bimba nella lettera. "Non perdetevi d'animo, anche se c'è chi non vi vede come vi vedo io. Siate sempre fieri di quello che fate perché siete il mio orgoglio più grande - aggiunge -. E' soprattutto grazie a voi se sono fiera di essere italiana". E infine il saluto a Mario: "Ciao Mario, non sarai dimenticato!".



Postando la lettera via social, l'Arma scrive: "Dei fiori e una lettera, lasciati sotto il Tricolore del Comando generale da una bimba, accompagnata dalla mamma. Un gesto che si unisce ai tanti messaggi di vicinanza che ci stanno arrivando, da quando è giunta la notizia della morte del nostro collega. Una sola parola: grazie".