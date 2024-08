Carabiniere aggredito a Locorotondo (Bari), l'ultimo di una lunga lista di casi: un attacco al giorno contro le forze dell'ordine

A Locorotondo (Bari) un carabiniere è stato aggredito in strada quando è intervenuto per cercare di calmare un uomo in stato di agitazione e per sedare una rissa. E' solo l'ultimo di una lunga lista di aggressioni alle forze dell'ordine. Secondo i sindacati di polizia, da inizio anno i casi sono aumentati vertiginosamente: in media, un attacco al giorno. Aggrediti e offesi: da Nord e Sud è un'escalation di violenza.