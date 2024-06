Caporalato nell'alta moda, disposta l'amministrazione giudiziaria per Manufactures Dior

Sono così stati denunciati per caporalato e per altri reati 5 imprenditori, tutti "titolari di aziende di diritto o di fatto di origine cinese", e altre 2 persone risultate "non in regola con la permanenza e il soggiorno sul territorio nazionale". Sono infine scattate ammende pari a 138mila euro e sanzioni amministrative pari a 68.500 euro, mentre per quattro aziende è stata disposta la sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di sicurezza e per utilizzo di lavoro nero.