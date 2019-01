Capodanno, due feriti nel Casertano per colpi di armi da fuoco

Sono due i feriti di Capodanno nel Casertano, come conseguenza dei festeggiamenti. Entrambi gli episodi sono avvenuti a Capua: vittime due uomini residenti in due diversi stabili del rione Iacp, dove qualche inquilino ha salutato il nuovo anno con botti e spari d'arma da fuoco. La prima persona ha riportato una ferita lacero contusa ad un polpaccio, forse per un proiettile di striscio, ed un secondo una ferita d'arma da fuoco a una gamba.