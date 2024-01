Capodanno, una 45enne uccisa da un colpo di pistola a una festa con i parenti: lo sparo partito dall'interno della casa

Un'altra donna è rimasta vittima di un proiettile vagante mentre guardava i fuochi d'artificio dal suo balcone a Napoli. E' in gravi condizioni in ospedale

La donna, ferita alla testa, era stata soccorsa e portata al Cardarelli, dove è morta poco dopo il ricovero. A centrarla è stato un proiettile di una pistola calibro 380 mentre nell'abitazione c'era un ritrovo di parenti, una decina di persone in tutto. Inizialmente era sembrato che a uccidere la donna fosse stato un proiettile vagante. Ma poi i rilievi dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno dimostrato che in realtà il proiettile è partito dall'interno della casa.

I militari hanno infatti rinvenuto e sequestrato un proiettile calibro 380 e le indagini proseguono con la raccolta delle testimonianze dei presenti. La donna lascia un marito e due figli maggiorenni. Nativa di Napoli, si era trasferita a Pantigliate, comune nell'area metropolitana di Milano, ed era tornata ad Afragola in vacanza in occasione delle festività natalizie. Al momento dell'arrivo in ospedale, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.