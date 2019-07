Caos rifiuti a Roma, Raggi: "Ordinanza bluff, impianti chiusi" | Regione: "Ha sbagliato struttura"

La Raggi e il video dell'impianto chiuso, Regione: "Bufala, ha sbagliato struttura" - La Raggi parla di "ordinanza inapplicabile" e dice di sentirsi "truffata" dal governatore Pd. Poi nel pomeriggio diffonde un video davanti ai cancelli chiusi di un impianto fuori Roma: "I camion - afferma - non possono scaricare i rifiuti, ecco perché restano per strada. E' la prova che questa ordinanza non funziona. Zingaretti ha preso in giro i romani". Ma a stretto giro arriva la replica dell'assessore regionale ai Rifiuti Massimiliano Valeriani che definisce il video "una bufala", perché l'impianto del video della Raggi "non è contenuto nell'ordinanza regionale, si vergogni sia per la malafede che per l'incapacità".



A fare da paciere prova il ministro Sergio Costa: "Il Comune sta facendo tutto il possibile - dice - e laddove l'ordinanza dovesse mostrare limiti la Regione interverrà tempestivamente. La priorità è la risoluzione dei problemi. Mi affido al buon senso di tutte le istituzioni".



Il caos rifiuti a Roma - Il botta e risposta era iniziato già nel primo pomeriggio con un allarme lanciato da Ama. E' iniziata la pulizia delle zone sensibili (ospedali, scuole, ristoranti, mercati), cioè quelle che secondo l'ordinanza devono essere bonificate in 48 ore, fa sapere l'azienda, e coi sindacati si è trovato l'accordo per mettere in campo tutto il personale disponibile. Però c'è un problema con gli impianti dove conferire la spazzatura: "Nessuno ci ha risposto, tranne la Rida", scrive la presidente di Ama Luisa Melara, riferendosi all'azienda di Aprilia che già da venerdì aveva fatto sapere di non poter aiutare la Capitale. Da cui la replica dalla Regione Lazio: tutti gli impianti "precettati" sono operativi, e anche la Rida lo sarà da lunedì; è Ama semmai che a fronte della disponibilità di impianti come quello di Viterbo o la ciociara Saf ha conferito meno di quanto avrebbe potuto.