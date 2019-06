Caos Procure, pg della Cassazione: "Sospendere Palamara"

Provvedimento richiesto il 12 giugno - Il provvedimento nei confronti dell'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, sotto inchiesta per le nomine dei vertici delle Procure, è stato chiesto il 12 giugno.



Bonafede: "Sconcerta che su Lotti Pd dica che non ci sia reato" - "Mi sconcerta e mi deprime ascoltare forze politiche dire 'non c'è illecito penale, non c'è reato'. Le forze politiche non possono affidare le loro valutazioni morali a quello che dirà un giudice. Cosa c'entrano i reati? Per me la risposta che dovrebbe arrivare è 'Lotti non doveva trovarsi lì' o 'per noi del Partito democratico è giusto che stesse li''. Ma è sconcertante continuare a dire 'decidano i giudici'". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, commentando la reazione del Pd rispetto a quanto emerso dall'inchiesta di Perugia, sugli incontri tra deputati, magistrati e togati del Csm.