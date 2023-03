"Nessun cane è cattivo e irrecuperabile": la rinascita di Junior

Addestratori come punti di riferimento

"La prima volta che l’abbiamo visto aveva paura di tutto, evitava il contatto anche dal punto di vista visivo. In box abbiamo provato un’interazione molto morbida, per fargli capire che la condivisione dello spazio non è fonte di trauma o pericolo, in una seconda fase abbiamo cominciato a portare a passeggio Junior e fargli riconoscere l’erba", racconta il personale della fondazione che dal 2019 si occupa della riabilitazione di cani difficili. La fiducia di Junior verso gli esseri umani è riapparsa poco alla volta. "Oggi è un cane che presenta ancora molti traumi, ma mostra interesse per il mondo esterno", dichiara il Dog Trainer Mirko Zuccari.