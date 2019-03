Candidati reticenti: "Lavorerebbe nel weekend? Preferirei di no"

Leonardo Leone è un imprenditore che spesso organizza colloqui di lavoro per cercare di ampliare la propria rete di dipendenti. “Stasera Italia”, nel giorno della partenza del reddito di cittadinanza, ha ripreso i colloqui che Leone sta facendo alla ricerca di cassieri, camerieri e segretarie. Ma le risposte sono sconsolanti. Alla proposta ‘Lavorerebbe nel weekend?’, le risposte sono sempre negative: “Preferirei di no”; “Se è per disponibilità magari sì, se è una cosa fissa no”; fino alla giustificazione calcistica: “Il sabato mi alleno quindi no, la domenica ci sono le partite…”. Poi c’è anche chi si si presenta al colloquio con due ore di ritardo. E Leone spiega: “Ciò che non troviamo è capitale umano preparato e motivato”. Infatti più della metà dei candidati non si sono neanche presentati.