Campionato della bugia, incoronato il disegnatore più bugiardo

È Manuela Petrucci la vincitrice, con la sua uva frizzante, della gara radiofonica andata in onda ai microfoni di Radio Toscana, media partner del campionato. Il premio intitolato a Luca Boschi per la striscia più bugiarda se lo aggiudica Luca Ricciarelli. Il Bugiardino d'argento per la grafica italiana va a Luca Giorgi e per quella straniera all'ucraino Valerii Momot. Bugiardini di bronzo a Samanta Bertolucci, a Raffaele Mollica e all'indonesiano Jitet Kustana. La giuria popolare assegna il premio Pitillo per la miglior battuta a Milko della Battista. Il premio Mace alla qualità va a Sergio Tessarolo, quello Cafiero alla fantasia è di Passpartout di Roma, con Giorgio Giunta che porta a Milano il premio popolare. Infine il premio Discover Pistoia va a Cristina Bernazzani.