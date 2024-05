Campi Flegrei, lo sciame sismico rallenta ma non è finito | A Pozzuoli evacuati il carcere femminile e 13 edifici

Si lavora per raccogliere nuovi elementi: "Facciamo misure di tutti i parametri possibili" e stiamo implementando la rete di monitoraggio in aree finora più trascurate". Si controllano anche tutti i fenomeni legati alla condizione del magma: "Le analisi dei gas stanno evidenziando un aumento delle temperature e della pressurizzazione del sistema idrotermale superiore, con valori del gas emesso pari a 4.500 tonnellate di CO2 al giorno emessa dal sistema delle solfatare in località Pisciarelli". Misure analoghe sono state estese nel golfo.

Il carcere di Pozzuoli interamente evacuato

È stato evacuato il carcere femminile di Pozzuoli che ospita 140 detenute. Lo ha comunicato il provveditore delle carceri della Campania Lucia Castellano. Il provvedimento, viene spiegato, "si è reso necessario per motivi precauzionali. Le scosse di lunedì sera hanno provocato dei danni alla struttura sulla cui entità sono in corso accertamenti. "Nel frattempo mettiamo in sicurezza le carcerate - ha spiegato Castellano - che saranno dislocate in altre strutture campane". "Il nostro sforzo è finalizzato a far rientrare le detenute quanto prima - ha detto ancora -. Pozzuoli è una struttura d'eccellenza a cui non vogliamo rinunciare".