Terremoto, ai Campi Flegrei la scossa più forte degli ultimi 40 anni: magnitudo 4.4

La scossa più forte si è verificata a una profondità di 3 km. L'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, ha localizzato l'epicentro a ridosso della Solfatara, nel comune di Pozzuoli. La scossa è stata avvertita dalla popolazione nei comuni flegrei di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, e nella città di Napoli, in particolare nei quartieri dell'area occidentale Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Pianura, ma anche nella zona collinare e nel centro cittadino, in particolare ai piani alti. Il primo movimento tellurico, invece, è stato di magnitudo 3.5, con epicentro nel comune di Pozzuoli (Napoli) a una profondità di 3 km.

Dopo la scossa delle 20.10 - che era stata preceduta da uno sciame sismico partito alle 19:51 - si sono susseguite molte scosse di minore intensità e comunque di magnitudo non elevata. In particolare, alle 19:56 di magnitudo 1.8, alle 20:09 di 1.5, alle 20:12 di magnitudo 1.0 e alle 20:16 di 1.2.

Avvertite nella zona vesuviana e nell'area a nord di Napoli

Al momento non si registrano danni, ma le scosse sono state avvertite nitidamente non solo nell'area dove è in corso uno sciame sismico dovuto al bradisismo, ma anche nella zona vesuviana e nell'area a nord di Napoli.