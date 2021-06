Vaccini, in Campania stop AstraZeneca e Johnson&Johnson a under 60

Ansa

Ai nuovi vaccinati in Campania "non sarà somministrato AstraZeneca al di sotto dei 60 anni". La conferma arriva dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha ricevuto dal ministero la risposta all'interrogazione in merito inoltrata domenica. Per quanto riguarda Johnson&Johnson "la posizione del ministero non è definita in modo chiaro e vincolante. Pertanto tale vaccino non sarà somministrato sotto i 60 anni".