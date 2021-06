Vaccini, Asl Napoli 2: giovedì niente serata AstraZeneca

Afp

L'Asl Napoli 2 ha revocato l'open day in programma per giovedì sera, quando si doveva inoculare il vaccino AstraZeneca a tutti i residenti over 18, senza prenotazione. La somministrazione era prevista dalle 19 alle 23 in nove centri dell'Asl Napoli 2 in diversi Comuni. L'Asl sta ora valutando se siano disponibili dosi Pfizer a sufficienza per convertire la serata e organizzarla ugualmente con un farmaco diverso.