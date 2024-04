Ucciso per un posto auto a Caserta, il figlio della vittima: "L'aveva preso di mira da tempo"

Le parole del figlio

"Secondo me non è stata la macchina a dare fastidio - dice il figlio della vittima a "Pomeriggio Cinque" -. Secondo me questa persona aveva già preso di mira mio padre da tempo. Una tale rabbia per un parcheggio non è giustificabile, quando lo vedeva andava in bestia. Questa è una morte assurda che non merita nessuno, spero che la giustizia faccia il suo dovere e che questa persona non esca più dal carcere. Conosciamo la famiglia da tempo, anche loro non hanno parole per quello che è successo".