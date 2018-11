Terremoto di magnitudo 3.0 registrato in Irpinia: nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata in provincia di Avellino con epicentro a Paternopoli (Avellino). Il sisma è stato avvertito nitidamente dalla popolazione soprattutto nei comuni di Ariano Irpino, Grottaminarda, Mirabella Fontanarosa. Spavento e apprensione, ma al momento non si contano danni a persone e cose. Il sisma registrato dalla sala sismica dell'Ingv si è verificato ad una profondità di 10 chilometri.

Alcune scuole della zona sono state fatte evacuare in via precauzionale. Non si registrano danni a persone o cose, come sottolineano i media locali. La Prefettura di Avellino e la Protezione Civile si sono prontamente attivate. La terra ha tremato alle 12.18 e la scossa è stata avvertita anche nel Salernitano.