Terremoto Campi Flegrei, Paolo Liguori: "Bisogna concentrarsi sul piano di evacuazione che non c'è"

"Ci dobbiamo concentrare sul piano di evacuazione che non c'è", così a "Prima di Domani" Paolo Liguori, direttore editoriale di Tgcom24, commenta lo sciame sismico in corso, da lunedì, nei Campi Flegrei. Intanto a Pozzuoli sono stati sgomberati 27 edifici ed evacuate e 46 famiglie.

"C'è un problema sul quale dobbiamo focalizzarci ed è il problema del sisma perché viene da molto lontano. Ci deve essere un piano di sgombero, di esodo", considera Paolo Liguori che poi parla delle possibili conseguenze dello sciame sismico di Pozzuoli sul Vesuvio. "Se si scatena è un rischio per Napoli, allora ora le cose sono così e ci dobbiamo concentrare sul piano di evacuazione che non c'è. Non dico che domani devono evacuare i cittadini, noi dobbiamo risanare le case ma il piano di evacuazione ci deve essere perché in altre parti del mondo che vivono situazioni del genere c'è un piano di evacuazione", conclude.

Questa sarà la terza notte in strada per decine di persone evacuate dopo la forte scossa e lo sciame di lunedì sera. Nella giornata di martedì è stato anche evacuato il carcere femminile di Pozzuoli dove si trovavano 138 detenuti.