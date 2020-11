Tendone per i tamponi nel cortile di un palazzo a Napoli, i condomini: "Abbiamo paura"

Gli ospedali di tutta Italia sono nuovamente sotto pressione, impegnati a fronteggiare la seconda ondata di coronavirus. Nel frattempo, da nord a sud spuntano laboratori d’analisi e centri per effettuare tamponi che hanno il compito di tracciare la diffusione del virus, ma che in alcuni casi rischiano di essere essi stessi veicolo per la trasmissione. È questo il caso di un laboratorio di analisi napoletano che processa tamponi molecolari all’interno di un tendone allestito nel cortile condominiale.

"Abbiamo paura, ogni mattina arrivano una cinquantina di persone potenzialmente positive", denunciano i condomini dello stabile a "Mattino Cinque". Il problema secondo loro è legato alla struttura del laboratorio “che non permette un ingresso ed un percorso separato per coloro che devono essere testati" rispetto a chi vive nel palazzo.