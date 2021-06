Sventato tentativo suicidio a bordo nave nel Golfo di Napoli

Dal Web

Un tentativo di suicidio è stato sventato sulla Adeona in navigazione da Ischia a Napoli per l'intervento della Capitaneria di porto isolana e del personale di bordo dell'unità navale. I familiari di un uomo sul traghetto si sono presentati negli uffici della Capitaneria per denunciare che il loro parente li aveva chiamati per avvertirli che si sarebbe gettato in mare durante il viaggio. L'immediato intervento ha evitato il peggio.