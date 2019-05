Sparatoria Napoli, una testimone memorizzò il numero di targa della moto del killer

Un aiuto valido alle rapidi indagini che hanno portato al fermo di Armando Del Re, l'uomo che avrebbe ferito la piccola Noemi a Napoli , sarebbe venuto da un testimone , una donna. Quest'ultima ha memorizzato e indicato agli inquirenti alcuni numeri della targa della moto usata dallo sparatore. Inoltre gli investigatori avrebbero individuato parte del tragitto fatto da Del Re, che si sarebbe cambiato gli abiti forse per eludere eventuali controlli.

Secondo quanto rivela Il Mattino, in un'immagine si vede un uomo vestito di nero, con il casco integrale in sella alla moto usata nell'agguato contro Salvatore Nurcaro. Pochi minuti dopo, a circa un chilometro di distanza, in un'altra immagine si riconosce il presunto aggressore ma con abiti diversi da quelli indossati quando guidava la moto.