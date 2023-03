Somma Vesuviana (Napoli), studentessa trovata morta in dirupo: si stava per laureare ma non era vero

La giovane, questa è l'ipotesi su cui lavora la procura, avrebbe mentito alla famiglia sulla sua laurea in Lettere moderne. Diana Biondi, a cui mancava un esame di latino, aveva già annunciato ai parenti la data per discutere la tesi, anche se fuori corso.

Lunedì 27 febbraio il padre, non vedendo la giovane tornare a casa la sera, aveva presentato denuncia. L'uomo, nel corso della giornata, aveva provato a contattare la figlia ma il cellulare era irraggiungibile. Diana però era riuscita a rassicurarlo mandandogli diversi messaggi e spiegandogli che doveva passare in biblioteca e in segreteria per consegnare, secondo quanto ricostruisce Il Mattino, una copia della tesi di laurea. Poi, il drammatico gesto e il lancio nel vuoto.



Gli inquirenti hanno recuperato la sua borsa con dentro i suoi documenti. Non si sa se abbia lasciato anche un messaggio per la famiglia.