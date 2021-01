Scuola, in Campania ritorno graduale in presenza dall'11 gennaio

Ansa

Le scuole in Campania riapriranno l'11 gennaio, quando potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell'infanzia e delle prime due classi della primaria, com'era prima della chiusura per la pausa natalizia. Lo ha stabilito l'Unità di Crisi della Regione, che ha valutato i dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza e che siglerà un'ordinanza entro martedì.