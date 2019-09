Sarno, mega incendio: ipotesi "bravata" di alcuni ragazzi

Per molte ore il fronte di fuoco sul monte Saretto ha tenuto col fiato sospeso la popolazione di Sarno (Salerno). Ora la paura è passata ed è tempo di lasciare spazio alle indagini: è stato aperto un fascicolo da parte della Procura di Nocera Inferiore. Sarebbero stati individuati due giovanissimi, che potrebbero essere legati all’incendio che ha devastato il Saretto. Tutto sarebbe partito da una "bravata", trasformatasi in un disastro.

"Si tratta sicuramente di un incendio doloso", comfermano dal comune. Decisive le immagini riprese da alcune telecamere. Circa 200 gli sfollati che poi sono rientrati nelle proprie case, mentre lunedì riprenderanno regolarmente le attivita' scolastiche in tutti i plessi di ordine e grado. Il sindaco ha chiesto l'intervento dell'Esercito per pattugliare le zone pedemontane in questo periodo e presentera' un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere lo stato di calamità naturale in quanto il 90% della pineta è andata distrutta.