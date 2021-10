Salerno, studio dentistico abusivo in casa: denunciato proprietario

Non essendo stato in grado di esibire alcuna documentazione e/o titoli che giustificassero quell'esercizio, il proprietario è stato denunciato alla Procura di Nocera Inferiore, oltre che per detenzione illecita di armi (reato contestato anche al fratello), per la specifica fattispecie di abusivismo. I finanzieri hanno inoltre segnalato l'episodio all'Asl locale per la verifica dei connessi profili igienico-sanitari.

Le fiamme gialle, inoltre, hanno sequestrato una pistola modello Revolver 357 Magnum, due spade da collezione e di due fucili (un Gamba cal. 20 e un Franchi cal. 12). Tutte le armi erano tenute in assenza delle previste denunce.