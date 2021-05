Salerno, studente simula il proprio omicidio mentre è in Dad: denunciato

agenzia

Uno studente universitario di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri di Salerno per procurato allarme. Il giovane ha simulato il proprio omicidio mentre era collegato in Dad. Nella stanza in cui lo studente stava seguendo il corso è comparsa una persona incappucciata che ha finto di colpirlo con una pistola. Subito dopo il 20enne è scomparso dallo schermo, mandando nel panico sia il professore che gli altri studenti.