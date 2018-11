Salerno,investe giovani con auto dopo rissa fuori discoteca:4 feriti

Un 18enne ha investito con l'auto un gruppo di ragazzi in seguito a una rissa avvenuta all'esterno di una discoteca di Cava dei Tirreni, nel Salernitano. Il giovane, di Nocera Inferiore, è stato individuato e arrestato dagli agenti di polizia che sono ancora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Quattro persone sono state soccorse e trasportate in ospedale, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita.