Salerno, bimbo beve metadone mentre è in auto coi genitori: ricoverato

Un bambino di tre anni è ricoverato all'ospedale di Battipaglia (Salerno) per aver ingerito del metadone. il piccolo stava viaggiando in auto con la mamma ed il padre per far rientro in Calabria quando si è improvvisamente impossessato della boccetta, dalla quale ha bevuto la sostanza. I genitori sono stati denunciati per omessa vigilanza. Il padre del bimbo era autorizzato a tenere il metadone perché in cura al Servizio di recupero delle tossicodipendenze.