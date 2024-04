Salerno, bimbo azzannato da due pitbull: indagata anche la madre

Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Salerno per la morte del piccolo Francesco Pio, bimbo di 13 mesi azzannato e ucciso da due pitbull a Eboli.

Tra loro c'è anche la madre, oltre ai due zii presenti in casa in quel momento e i due proprietari dei cani. Per tutti il reato contestato è omicidio colposo in relazione all'omessa custodia dei pitbull.