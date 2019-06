Salerno, bimba di 8 mesi morta in ospedale: lividi sul corpicino

Il sindaco: sulla famiglia l'attenzione dei servizi sociali - La famiglia della bimba era già "attenzionata dai servizi sociali", come conferma il sindaco di Sant'Egidio, Nunzio Carpentieri. "I nostri servizi sociali avevano ricevuto alcune segnalazioni in merito alla famiglia della piccola e a quanto ci risulta, avevano anche effettuato delle visite - riferisce il primo cittadino -. Sto per incontrare gli addetti dei servizi sociali per capire cosa è stato fatto e quali erano le problematiche relative a quella famiglia. Di sicuro è un fatto sconvolgente ed è altrettanto certo che qualcosa non ha funzionato. Ora cercherò di capire cosa. La famiglia della piccola viveva nel nostro Comune da qualche anno, li ho sposati proprio io".