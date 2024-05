Ma per lui questa volta non è stato un "buongiorno". I carabinieri, insieme al personale dell'Enel, hanno fatto visita infatti al mini market del tiktoker, classe '79 e hanno controllato l'attività commerciale. Gli accertamenti hanno permesso di constatare la manomissione del contatore elettrico. Il connettore di limitazione, infatti, era stato tolto fornendo così energia illegalmente. Il danno - dallo scorso dicembre a oggi - ammonterebbe a 6mila euro. Il 44enne tiktoker, arrestato giovedì pomeriggio, è in attesa di giudizio.