Pozzuoli (Napoli), via per cure mediche ritrova la casa occupata I La testimonianza: “Rivoglio la mia casa”

Ladri di immobili ancora in azione. Ai microfoni di "Mattino Cinque News" Angela Riccio, residente a Pozzuoli (Napoli) racconta aver trovato la sua casa occupata al rientro da un viaggio. Approfittando dell'assenza mentre si trovava in Lombardia insieme al marito e alla figlia per sottoporsi a cure mediche, due donne e una minorenne hanno forzato la serratura dell'appartamento e si sono barricate dentro. "Si sono approfittate di un momento di lutto perché ho perso una nipote di 19 anni e mia suocera", spiega in lacrime la proprietaria dell'immobile. "Sono 39 anni che abito in quella casa, lì dentro ci sono tutti ricordi miei e della mia famiglia, la rivoglio indietro".

"Si comportano come dei parassiti", aggiunge Angela Riccio. In collegamento con il programma di Canale 5 il marito auspica che la battaglia intrapresa contro chi ha occupato in modo abusivo la casa "possa aiutare altre persone" che si trovano nella stessa situazione. Intanto l'occupante non accenna per ora a fare passi indietro. "Ho occupato casa perché mi sono trovata in mezzo alla strada", dice la donna dall'interno dell'appartamento.