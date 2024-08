Pomigliano d'Arco (Napoli), cadavere del padre nel bagagliaio: arrestato

Il cadavere di un uomo di nazionalità tedesca è stato trovato nel bagagliaio di un'auto a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo il fermo del figlio, sorpreso dalla Polizia municipale di Pomigliano mentre cercava di introdursi in un'abitazione. L'effrazione è avvenuta non lontano dal cavalcavia dell'autostrada sul quale è stata trovata l'auto. Gli agenti della Municipale sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte di alcuni cittadini. Dalle verifiche inoltre è risultato che l'uomo arrestato era destinatario di un mandato di arresto europeo. Il cadavere presentava evidenti ferite di arma da taglio.