Parigi, manifestazione contro la legge sulla "sicurezza globale": tafferugli

Primi tafferugli alla "Marcia per le libertà contro le leggi liberticide" a Parigi dove la polizia ha lanciato alcuni lacrimogeni all'arrivo del corteo alla Bastiglia dove un gruppetto ha dato fuoco a un cassonetto dei rifiuti . Decine di migliaia di persone sono presenti alla manifestazione contro il disegno di legge sulla sicurezza globale che vieta la diffusione di immagini raffiguranti agenti di polizia e militari mentre sono in servizio.

La manifestazione - Decine di migliaia di persone, dunque, sono scese in piazza a Parigi, sfilando da place de La Republique a place de la Bastille, per manifestare contro la "legge per la sicurezza globale" e la sua norma di punta che prevede di restringere le possibilità di filmare le forze dell'ordine. La folla ha protestato anche contro "la violenza della polizia" e il razzismo.

Tensioni tra polizia e manifestanti - In una Francia che sta uscendo dal secondo lockdown fanno impressione le immagini delle piazze piene e del fiume di persone che hanno marciato contro il testo proposto dal governo. La manifestazione è stata inizialmente pacifica, ma verso place de la Bastille si sono verificati scontri tra la polizia e i militanti anti-fascisti, scrive Le Figaro. La polizia ha lanciato lacrimogeni contro giovani in abiti neri che hanno lanciato proiettili e rovesciato una camionetta.