Nuovo raid su bus Napoli, in frantumi vetro uscita emergenza

Ennesimo atto vandalico ai danni di un bus dell'Azienda napoletana mobilità) a Napoli, già nel mirino di gang in passato. Un gruppetto di ragazzi che si trovava sul mezzo ha mandato in frantumi il vetro dell'uscita di emergenza posta nella parte alta dell'autobus utilizzando i martelletti frangi vetro per le emergenza. L'autobus colpito, in servizio sulla linea 196, è uno dei mezzi messi recentemente in circolazione dall'Anm.