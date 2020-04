Napoli verso la fase 2, De Magistris: "De Luca non sa neanche come si fa il lievito"

"Nella storia della nostra città, neppure in tempi di guerra, non era mai capitato che i forni delle pizzerie rimanessero fermi per quasi due mesi". Sono le parole del sindaco di Napoli, Lugi De Magistris che in collegamento a "Mattino Cinque" commenta le prossime riaperture, previste dalla fase 2, nella sua città. "Poi ci sono le ordinanze di De Luca che non sa neppure come si fa il lievito", continua il primo cittadino criticando la scelta del governatore della Campania di consentire l'apertura delle pizzerie, per le consegne a domicilio, solo per qualche ora al giorno.

"Per fare la pizza c'è un tempo di lievitazione necessario - continua De Magistris che dichiara - qui è un manicomio". Poi lancia un appello: "Smettiamola con questa storia tra nord e sud, uniamoci tutti e diamo forza al governo".